Многодетная Оксана Самойлова раскрыла личную формулу тренировок

Личную формулу тренировок раскрыла в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), многодетная мать, модель и блогер Оксана Самойлова.

В рубрике «Вопрос/ответ» подписчица пожаловалась знаменитости, что у нее пропадает интерес к спорту из-за однообразия упражнений. Самойлова рассказала, что сама тренируется три через три месяца. «При этом в промежутке свободных от зала трех месяцев я танцую, катаюсь на велосипеде, сноуборде, коньках, хожу на пилатес, падл и просто много хожу. То есть поддерживаю форму абсолютно разнообразными видами физической активности», — написала она.

По словам модели, этот микс идеально работает. После перерыва в три месяца Самойлова с удовольствием возвращается к обычным тренировкам в зале.