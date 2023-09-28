Люди
23:32, 28 сентября 2023
1 мин.

Многодетная Оксана Самойлова раскрыла личную формулу тренировок

Многодетная Оксана Самойлова раскрыла личную формулу тренировок

© Кадр: @samoylovaoxana

Личную формулу тренировок раскрыла в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), многодетная мать, модель и блогер Оксана Самойлова.

В рубрике «Вопрос/ответ» подписчица пожаловалась знаменитости, что у нее пропадает интерес к спорту из-за однообразия упражнений. Самойлова рассказала, что сама тренируется три через три месяца. «При этом в промежутке свободных от зала трех месяцев я танцую, катаюсь на велосипеде, сноуборде, коньках, хожу на пилатес, падл и просто много хожу. То есть поддерживаю форму абсолютно разнообразными видами физической активности», — написала она.

По словам модели, этот микс идеально работает. После перерыва в три месяца Самойлова с удовольствием возвращается к обычным тренировкам в зале.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.