Оксана Самойлова опубликовала селфи в белье

Фигуру в нижнем белье показала жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). 35-летняя звезда опубликовала селфи, которое сделала напротив зеркала, надев черный комплект из лифчика и трусов.

Самойлова сообщила подписчикам, что хочет похвастаться результатами тренировок. «Не забывайте, сколько мне лет. Я так-то не девочка уже совсем, и у меня четверо детей», — отметила она.

Ранее блогер Настя Ивлеева показала фигуру в эротическом нижнем белье и шокировала фанатов.