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02:34, 17 октября 2023
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Оксана Акиньшина подала в суд на бывшего мужа

Оксана Акиньшина подала в суд на бывшего мужа

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Актриса Оксана Акиньшина подала суд на бывшего мужа, бизнесмена Арчила Геловани. Подробности дела стали известны изданию «СтарХит».

Уточняется, что в 2016 году Акиньшина заключила с Геловани договор займа с поручительством на 508 тысяч долларов на срок до 22 января 2017 года. В 2018 году пара рассталась, а к 2022 году между ними было заключено новое соглашение о реструктуризации долга: до конца года предприниматель обязался выплатить всю сумму.

Однако деньги на счет Акиньшиной так и не поступили. Тогда адвокаты актрисы подали иск в Пресненский суд. По результатам заседания Геловани обязали выплатить долг частями или единовременной выплатой до 1 сентября 2025 года. В случае неуплаты с него будут взыскиваться штрафы.

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