Люди
06:01, 18 сентября 2023
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Около 200 прилетевших в Москву туристов остались без багажа

Около 200 прилетевших в Москву туристов остались без багажа

© Фото: Kevin Baquerizo / Unsplash

Около 200 российских туристов, прилетевших утром в воскресенье, 17 сентября, в московский аэропорт Шереметьево из египетского Шарм-эш-Шейха, остались без багажа. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, вещи пассажиров остались в Египте. Оставшимся без багажа людям в авиакомпании-перевозчике AlMasria Universal Airlines заявили, что им необходимо заполнить бумаги на возврат вещей. При этом работников, которые смогли бы принять эти бумаги, выделили всего двоих.

В результате россиянам пришлось остаться в аэропорту в ожидании своих вещей.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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