Около 200 прилетевших в Москву туристов остались без багажа

Около 200 российских туристов, прилетевших утром в воскресенье, 17 сентября, в московский аэропорт Шереметьево из египетского Шарм-эш-Шейха, остались без багажа. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, вещи пассажиров остались в Египте. Оставшимся без багажа людям в авиакомпании-перевозчике AlMasria Universal Airlines заявили, что им необходимо заполнить бумаги на возврат вещей. При этом работников, которые смогли бы принять эти бумаги, выделили всего двоих.

В результате россиянам пришлось остаться в аэропорту в ожидании своих вещей.