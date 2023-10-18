Иван Охлобыстин раскрыл способ борьбы с алкогольной зависимостью

Свой способ борьбы с алкогольной зависимостью раскрыл актер Иван Охлобыстин. Звезду сериала «Интерны» цитирует «Газета.ру».

По словам Охлобыстина, до 23 лет он много занимался спортом и вообще не пил алкоголь. Однако потом наступило время, когда стало модно ходить в ночные клубы, где было принято пить много текилы.

«В какой-то момент я действительно понял, что это химия моего тела. Не скажу, что я был так уж пьян… Я встревожился, что это стало обыденным. Не то, чтобы я там болел или совершал преступления. А то, что это стало частью тела. Я стал зависим», — рассказал актер.

Спасение Охлобыстин нашел в церкви. Он обратился за помощью к священнику, и тот помог ему побороть зависимость. Актер до сих пор общается с батюшкой и считает его своим духовным наставником.

Ранее популярные мифы об алкоголе в программе «Жить здорово!» на Первом канале развеяли терапевт и телеведущая Елена Малышева, иммунолог Андрей Продеус, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман.