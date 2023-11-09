Ох, уж эти детки! Как родить первенца и не развестись?

Ох, уж эти детки! Как не развестись после рождения первенца, рассказала «Известиям» перинатальный психолог, эксперт по подготовке к зачатию, материнству и ЭКО Лидия Кутузова.

В первую очередь специалист рекомендовала не вступать в отношения из-за беременности, основываясь на страхе осуждения и чувстве долга. По ее словам, никакого отношения к любви и воспитанию они не имеют, и на подобном «клее», кто бы что ни говорил, гармоничных и долгих отношений не построить.

На этапе планирования ребенка важно убедиться, что оба партнера готовы к такому ответственному шагу: надо обсудить планы на дальнейшую жизнь и воспитание, обязанности друг друга, вопросы делегирования ухода за ребенком няне или бабушкам с дедушками.

Кроме того, после рождения важно не забывать о ролях мужа и жены при появлении малыша, поскольку даже при усталости важно соблюдать баланс в уходе за ним и его воспитании.

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