У мужа Хайди Клум оказалось огромное яйцо. Такого не ожидал никто!
© Кадр: @heidiklum
Американская модель Хайди Клум, известная своими эпатажными выходами на вечеринках по случаю Хэллоуина, в этом году превзошла себя. Свой костюм она показала на видео, опубликованное в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На кадрах Клум позирует в «голом» костюме павлина, но вместо хвоста у нее десять мужчин — акробатов Цирка Дю Солей (Cirque du Soleil). В какой-то момент циркачи начали выполнять невероятные трюки прямо на ковровой дорожке.
А у мужа Хайди Клум оказалось огромное яйцо: немецкий музыкант Том Каулитц нарядился, предположительно, персонажем английских сказок Шалтаем-Болтаем и оказался внутри огромной скорлупы. Такого не ожидал никто!
Ранее модель Хейли Бибер разделась до трусов на Хэллоуин.