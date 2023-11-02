У мужа Хайди Клум оказалось огромное яйцо. Такого не ожидал никто!

На кадрах Клум позирует в «голом» костюме павлина, но вместо хвоста у нее десять мужчин — акробатов Цирка Дю Солей (Cirque du Soleil). В какой-то момент циркачи начали выполнять невероятные трюки прямо на ковровой дорожке.

А у мужа Хайди Клум оказалось огромное яйцо: немецкий музыкант Том Каулитц нарядился, предположительно, персонажем английских сказок Шалтаем-Болтаем и оказался внутри огромной скорлупы. Такого не ожидал никто!

Ранее модель Хейли Бибер разделась до трусов на Хэллоуин.