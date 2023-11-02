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17:30, 02 ноября 2023
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У мужа Хайди Клум оказалось огромное яйцо. Такого не ожидал никто!

У мужа Хайди Клум оказалось огромное яйцо. Такого не ожидал никто!

© Кадр: @heidiklum

Американская модель Хайди Клум, известная своими эпатажными выходами на вечеринках по случаю Хэллоуина, в этом году превзошла себя. Свой костюм она показала на видео, опубликованное в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах Клум позирует в «голом» костюме павлина, но вместо хвоста у нее десять мужчин — акробатов Цирка Дю Солей (Cirque du Soleil). В какой-то момент циркачи начали выполнять невероятные трюки прямо на ковровой дорожке.

А у мужа Хайди Клум оказалось огромное яйцо: немецкий музыкант Том Каулитц нарядился, предположительно, персонажем английских сказок Шалтаем-Болтаем и оказался внутри огромной скорлупы. Такого не ожидал никто!

Ранее модель Хейли Бибер разделась до трусов на Хэллоуин.

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