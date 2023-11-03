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12:30, 03 ноября 2023
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Оголить декольте еще не поздно! Как классно выглядеть в возрасте 50+?

Оголить декольте еще не поздно! Как классно выглядеть в возрасте 50+?

© Фото: Satria Aditya / Unsplash

Советы, которые помогут выглядеть классно женщинам в возрасте старше 50 лет, в беседе с «Вечерней Москвой» дала эксперт по светскому этикету Альбина Холгова. По ее словам, оголить декольте еще не поздно!

«На вечерних мероприятиях важно помнить главное правило — чем старше дама, тем меньше стоит оголяться. В вечернем дресс-коде важно, чтобы была открыта только одна часть тела — плечо, декольте или нога», — рассказала эксперт.

Образ можно дополнить стильным массивным украшением, добавила собеседница. Аксессуары можно сочетать со многими нарядами, добавила она.

Для повседневной жизни стоит выбрать классический стиль, эти вещи помогают женщинам в любом возрасте оставаться элегантными и уточенными. Такие образы, например, часто выбирают парижанки, которых многие считают эталоном стиля, отметила Холгова.

Ранее известный стилист Владислав Лисовец назвал способы согреть ноги, не уродуя их.

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