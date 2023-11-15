02:00, 15 ноября 2023
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«Очень возбуждает!» Секс-символ MMA показала ягодицы в стрингах
© Фото: @paigevanzant
Ягодицы в стрингах показала боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звезда устроила фотосессию в откровенном образе.
На снимке секс-символ позирует в трусах и прозрачном топе без белья под ним. Ванзант уложила волосы в пучок и подкрасила глаза темной подводкой.
«Совершенство», «Очень возбуждающий контент», «Твоему мужу повезло», «Ты просто удивительна», — оценили фолловеры образ спортсменки.
Ранее модель Хейли Бибер разделась до трусов и похвасталась фигурой.