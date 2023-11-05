«Дорого выглядишь!» Поклонники оценили фигуру Айзы в бикини

Фотографией в бикини поделилась в личном Telegram-канале блогер, певица и телеведущая Айза-Лилуна Ай. Поклонники оценили ее фигуру.

«Красивая очень», «Какая фигура!!! Невозможно красиво!!!», «Ай, покажи, какие упражнения для животика делаешь», «Айз-бейби», «Фигурка просто отпад», — написали они в комментариях.

«Думала, почему так красиво и гармонично выглядит фигура, а потом поняла — нет силиконовых шариков вместо груди! Вот это тебя и отличает от многих, дорого выглядишь!» — поделилась мнением одна из подписчиц знаменитости.

«У Айзы было девять операций на грудь, у нее непереносимость имплантов. Значит, судьба не хочет, чтоб она уродовала себя», — ответили ей.

Ранее Айза показала свое новое кольцо в виде вагины.