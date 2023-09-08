Объявление в подъезде московской многоэтажки умилило пользователей сети

В подъезде московской многоэтажки в районе Тушино появилось необычное объявление. Его текст, опубликованный в группе «Подслушано в Тушино» во «ВКонтакте», умилил пользователей сети.

«Прекрасная незнакомка! Встретил вас вечером в лифте, вы еще сказали, что много сладкого съели и мило улыбнулись. Я ответил "бывает". Вы забрали мой сон и мысли, многое бы сейчас отдал, чтобы в тот момент с вами познакомиться», — говорится в сообщении.

В записке мужчина оставил свои контактные данные и попросил девушку нарисовать на листке бумаги смайлик — веселый, если она согласна с ним познакомиться, и грустный — если нет.

«Мило», «Так романтично», «Жду продолжение, если будет», «Романтика», «Надеюсь, продолжение следует», — прокомментировали юзеры.