«Образ изможденной куртизанки» Ивлеева удивила своим нарядом

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева удивила подписчиков своим нарядом на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Блогерша позировала в золото-красном корсете с шитьем и рюшами, скрыв лицо.

«Образ изможденной куртизанки», «Будуар императрицы повидал немало на своем веку», «Что-то на дешевом», «Красивый наряд», «Огонь», «Частично порноиндустрия», «Падший ангел», «Королева», «Контракт подписан с темными, душу продала», «Круто», — написали пользователи сети.

Ранее россияне раскритиковали резко похудевшую Ивлееву.