«Обнять и плакать». Сергей Зверев назвал самую стильную российскую звезду

Самую стильную звезду российского шоу-бизнеса назвал стилист Сергей Зверев в интервью NEWS.ru. По его мнению, это он сам.

«Самая стильная звезда? Кто, если не я? Обнять и плакать», — ответил Зверев на вопрос журналиста.

Стилист отказался раскрывать имена других хорошо одетых звезд. «Если кого-то из моих коллег не назвать стильными, они очень обижаются», — пояснил он.

Ранее внешний вид российских звезд раскритиковал российский стилист и телеведущий Алексей Сухарев.