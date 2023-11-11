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06:00, 11 ноября 2023
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«Обнять и плакать». Сергей Зверев назвал самую стильную российскую звезду

«Обнять и плакать». Сергей Зверев назвал самую стильную российскую звезду

© Кадр: @zverevsuperstar

Самую стильную звезду российского шоу-бизнеса назвал стилист Сергей Зверев в интервью NEWS.ru. По его мнению, это он сам.

«Самая стильная звезда? Кто, если не я? Обнять и плакать», — ответил Зверев на вопрос журналиста.

Стилист отказался раскрывать имена других хорошо одетых звезд. «Если кого-то из моих коллег не назвать стильными, они очень обижаются», — пояснил он.

Ранее внешний вид российских звезд раскритиковал российский стилист и телеведущий Алексей Сухарев.

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