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04:00, 03 ноября 2023
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Обнищал за границей? Даня Милохин назвал свой реальный заработок

Обнищал за границей? Даня Милохин назвал свой реальный заработок

© Кадр: «100балльный репетитор» / YouTube

Переехавший из России в Дубай популярный TikTok-блогер Даня Милохин назвал свой реальный заработок. В интервью YouTube-каналу «100балльный репетитор» звезда интернета рассказал, что получает более полумиллиона рублей в месяц.

По словам Милохина, в месяц он зарабатывает 700 тысяч рублей. «То есть на поесть мне хватает», — пояснил он. За границей блогер не обнищал, однако, по его же признанию, в России он зарабатывал в три раза больше.

Ранее были раскрыты заработки звезды сериала «Закрытая школа» Агаты Муцениеце.

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