«Может помочь»: диетолог рассказала о влиянии облепихи на вес

Полезные свойства облепихи раскрыла в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. В частности, она рассказала о влиянии ягоды на вес человека.

«Облепиха стимулирует все обменные процессы в организме, поэтому может помочь в борьбе с лишним весом», — заявила Мухина.

По ее словам, ягода богата каротиноидами, витаминами A и группы B. Она очень полезна в период простуд, так как повышает иммунитет.

«Стоит употреблять по 30-50 граммов облепихи ежедневно в виде сока, чая, пюре или варенья. Очень популярны пироги из облепихи. Еще фиточаи, в составе которых есть сама ягода, а также имбирь и мед», — рассказала врач.

Для сердечно-сосудистой системы полезно масло из облепихи. Оно улучшает текучесть крови, а также благоприятно влияет на сердце и сосуды. Масло также используют для заживления ран и трофических язв, для профилактики образования рубцов, добавила диетолог.

Ранее пользу лука и чеснока в период простуд опроверг врач-терапевт компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов.