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08:00, 03 ноября 2023
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Тяжелая правда о здоровье Заворотнюк. Дочь актрисы прервала молчание ради этих слов

Тяжелая правда о здоровье Заворотнюк. Дочь актрисы прервала молчание ради этих слов

© Кадр: сериал «Моя прекрасная няня»

Тяжелая правда о здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк стала известна подписчикам Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ее дочери Анны.

«Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди», — прервала молчание ради этих слов 27-летняя модель.

В октябре 2018 года у Анастасии Заворотнюк, которой тогда было 47 лет, и ее супруга, фигуриста Петра Чернышева родилась дочь Мила. Как именно девочка появилась на свет, знаменитости не рассказывали. В СМИ появлялись предположения, что актриса прибегла к помощи ЭКО.

Вскоре после этого звезда «Моей прекрасной няни» перестала появляться на светских мероприятиях и выходить на связь с подписчиками в соцсетях. Ее родные объяснили это серьезной болезнью. Летом 2019 года в прессе начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга у знаменитости.

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