Стало известно о состоянии здоровья Николая Дроздова

Известный телеведущий Николай Дроздов по данным SHOT оказался в столичной больнице в тяжелом состоянии. При обследовании у него обнаружили рак, сообщили СМИ.

По данным источника, Дроздов обратился с московскую клинику самостоятельно — он жаловался на проблемы со здоровьем и частые боли.

Сам Дроздов в разговоре с изданием «Звезда» опроверг появившуюся в СМИ информацию. Он завил, что находится дома со своей женой и чувствует себя хорошо.

«Сволочи какие, вот мерзавцы», — сказал он, отметив, что его «хоронят» уже третий раз.