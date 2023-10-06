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15:52, 06 октября 2023
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Стало известно о состоянии здоровья Николая Дроздова

Стало известно о состоянии здоровья Николая Дроздова

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Известный телеведущий Николай Дроздов по данным SHOT оказался в столичной больнице в тяжелом состоянии. При обследовании у него обнаружили рак, сообщили СМИ.

По данным источника, Дроздов обратился с московскую клинику самостоятельно — он жаловался на проблемы со здоровьем и частые боли.

Сам Дроздов в разговоре с изданием «Звезда» опроверг появившуюся в СМИ информацию. Он завил, что находится дома со своей женой и чувствует себя хорошо.

«Сволочи какие, вот мерзавцы», — сказал он, отметив, что его «хоронят» уже третий раз.

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