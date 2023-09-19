Россиян предупредили о схеме мошенничества с «обновлением» банковского счета

О новой схеме мошенничества с «обновлением» банковского счета россиян предупредил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка ВТБ Никита Чугунов. Его цитируют «Известия».

По имеющейся информации, мошенники звонят владельцам банковских карт, представляются сотрудниками банка, сообщают о якобы проводимых в личном кабинете собеседника подозрительных операциях и предлагают «обновить» лицевой счет. Чтобы вызвать доверие, они предлагают прислать сканы документов в мессенджер и высылают их на поддельных бланках.

После этого аферисты рекомендуют жертве «застраховать» любую сумму, но не менее одной тысячи рублей «за счет резервного фонда банка», а в качестве компенсации за неудобства обещают повышенную ставку по вкладу. Чтобы «обновить» счет, необходимо перевести на него деньги через банкомат. В итоге средства уходят злоумышленникам, которые перестают выходить на связь.

«Запомните: банк никогда не будет просить вас обновить счет, это просто не имеет смысла», — подчеркнул Чугунов. По его словам, при фиксации любых подозрительных операций банк самостоятельно и сразу блокирует доступ к счету до выяснения обстоятельств.

Чугунов посоветовал при поступлении подобных звонков прекращать разговор, даже не вдаваясь в подробности.