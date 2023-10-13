Стало известно о проблемах со здоровьем у звезды «Семнадцати мгновений весны»

О серьезных проблемах со здоровьем у 75-летней звезды культового фильма «Семнадцать мгновений весны», актрисы Наталии Дрожжиной стало известно SHOT. Издание сообщает, что из-за болей в сердце артистка обратилась к медикам, которые обнаружили у нее ишемическую болезнь сердца после перенесенного инфаркта.

Кроме того, врачи диагностировали ей повышенное артериальное давление и синдром сонной артерии, который возникает при внезапном ухудшении кровотока. Сейчас Дрожжина проходит обследования для дальнейшего подбора лечения.

Издание напомнило, что артистке грозит реальный тюремный срок по делу о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова, которого для нее добивается жена покойного артиста. В мае суд признал ее виновной и дал четыре года условно самой Дрожжиной и пять лет колонии ее мужу Михаилу Цивину. Общий ущерб семье Баталова от рук Дрожжиной и ее супруга составил около 57 миллионов рублей, пишет SHOT.