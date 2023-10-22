Светлана Бондарчук заявила о пользе длинных рук

О пользе длинных рук заявила в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) популярная модель и телеведущая Светлана Бондарчук.

«Хорошо, когда у тебя длинные руки», — подписала она опубликованную в ленте серию снятых сверху селфи, на которых изображена в разных нарядах.

«И длинные ноги!», «И меткий глаз», «Глаза — космос», «Длинные руки, красивые глаза и зубы, классные наряды, разнообразные очки…», «Вы очаровашка», «Красотка», «Классная Света! Свети», «Хорошие ракурсы», «Ой, и у меня тоже руки длинные! Это действительно очень удобно», — отреагировали на увиденное подписчики телеведущей.