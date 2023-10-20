«Оптимальный размер — не больше третьего»: хирург рассказал о пластике эскортниц
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Известный пластический хирург Тигран Алексанян в интервью «Мосленте» перечислил наиболее популярные операции у эскортниц (девушек, сопровождающих состоятельных мужчин на деловых встречах). На первом месте он назвал маммопластику.
«Оптимальный размер — не больше третьего, поэтому обладательницы слишком пышных форм приходят с обратным запросом — редукция молочных желез», — пояснил он.
Кроме того, часто женщины обращаются к экспертам с просьбой сделать аккуратный вздернутый маленький нос и за увеличением ягодиц. Как пример желаемого результата они указывают формы звезды американского реалити-шоу Ким Кардашьян. Для этого специалисты прибегают к методу липофилинга.
По словам Алексаняна, также эскортницы часто обращаются за «лисьим» взглядом, удалением комков Биша для подчеркивания скул и увеличением объема губ.
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