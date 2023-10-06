Владельцев IPhone предупредили о новой схеме мошенничества

О новой схеме мошенничества предупредили владельцев IPhone в пресс-службе «Лаборатории Касперского», передают «Известия».

Для выманивая личных данных россиян аферисты создают в App Store инвестиционные приложения. Например, это может быть платформа для учета криптовалют или мини-игра для проверки финансовой грамотности. «Цель злоумышленников — получить личные данные владельцев iOS-устройств, чтобы затем заманивать потенциальных жертв в финансовые скам-проекты», — говорится в сообщении.

При запуске таких приложений открывается фишинговая страница, которая похожа на сайт известной компании. Пользователям обещают заработок от 100 до 150 тысяч рублей ежемесячно. Для «бесплатного доступа к платформе» требуется пройти опрос, например, указать возраст, финансовые цели и планы того, как будут потрачены заработанные деньги, а также оставить контактные данные. Всю эту информацию получают мошенники.