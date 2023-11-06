О какой опасности предупреждают круги под глазами? Врач рекомендует не игнорировать их

Темные круги под глазами могут предупреждать об опасных заболеваниях. Этот сигнал организма в беседе с aif.ru рекомендует не игнорировать врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.

Эксперт уточнила, что темные круги могут указывать на гипоксию, вызванную анемией, на проблемы с сердцем или почками, бронхолегочные заболевания и проблемы с капиллярами. Кроме того, это может быть ответом организма на прием некоторых препаратов, а также на проблемы с пищеварительной системой.

Врач подчеркнула, что при появлении темных кругов незамедлительно следует обратиться к врачу, чтобы как можно скорее выяснить причину их появления.

Ранее доктор Щербатова призвала бороться с мешками под глазами.