Люди
09:27, 06 ноября 2023
1 мин.

О какой опасности предупреждают круги под глазами? Врач рекомендует не игнорировать их

О какой опасности предупреждают круги под глазами? Врач рекомендует не игнорировать их

© Фото: Unsplash

Темные круги под глазами могут предупреждать об опасных заболеваниях. Этот сигнал организма в беседе с aif.ru рекомендует не игнорировать врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.

Эксперт уточнила, что темные круги могут указывать на гипоксию, вызванную анемией, на проблемы с сердцем или почками, бронхолегочные заболевания и проблемы с капиллярами. Кроме того, это может быть ответом организма на прием некоторых препаратов, а также на проблемы с пищеварительной системой.

Врач подчеркнула, что при появлении темных кругов незамедлительно следует обратиться к врачу, чтобы как можно скорее выяснить причину их появления.

Ранее доктор Щербатова призвала бороться с мешками под глазами.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.