«Это нам надо!» Стилист Рогов порадовал россиян известием о грядущем ярком тренде

О грядущем ярком тренде рассказал в своем Telegram-канале популярный стилист и телеведущий Александр Рогов.

«Делюсь с вами трендом следующего сезона! Весной и летом 2024 года в моде будут розы! Они очень громко прозвучали на прошедших модных показах», — написал он, подкрепив публикацию серией снимков с подиумов.

Известие порадовало россиян. «И тут внезапно пригодиться мое платье, купленное в 2019-м, с огромными розами», «Мы примем эту розу!», «Можно сшить такие платья дочерям на новогодние праздники!», «Как же все потрясающе красиво… Надо будет интегрировать розы в свою жизнь!», «Розовое на черном — это нам надо!», «Мой любимый цветок! Буду носить брошь-розу», — написали они в комментариях.

Ранее Рогов назвал самый модный принт на колготках.