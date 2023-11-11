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18:00, 11 ноября 2023
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«Это нам надо!» Стилист Рогов порадовал россиян известием о грядущем ярком тренде

«Это нам надо!» Стилист Рогов порадовал россиян известием о грядущем ярком тренде

© Фото: @alexandrrogov

О грядущем ярком тренде рассказал в своем Telegram-канале популярный стилист и телеведущий Александр Рогов.

«Делюсь с вами трендом следующего сезона! Весной и летом 2024 года в моде будут розы! Они очень громко прозвучали на прошедших модных показах», — написал он, подкрепив публикацию серией снимков с подиумов.

Известие порадовало россиян. «И тут внезапно пригодиться мое платье, купленное в 2019-м, с огромными розами», «Мы примем эту розу!», «Можно сшить такие платья дочерям на новогодние праздники!», «Как же все потрясающе красиво… Надо будет интегрировать розы в свою жизнь!», «Розовое на черном — это нам надо!», «Мой любимый цветок! Буду носить брошь-розу», — написали они в комментариях.

Ранее Рогов назвал самый модный принт на колготках.

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