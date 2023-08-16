Нутрициолог высказалась о замене сахара медом при похудении

О замене сахара на мед при похудении в беседе с агентством новостей «Москва» высказалась консультант по пищевому поведению, преподаватель программы по коррекции веса и нутрициологии в Московском институте психоанализа Мария Федина. Она пояснила, что мед не поможет существенно скинуть вес.

По словам эксперта, человеку с нормальной массой тела разрешается съедать в день не более пяти-шести ложек меда при условии, что он отказывается от других десертов и продуктов со скрытым сахаром, куда входят различные мюсли, соусы и другое.

Федина подчеркнула, что мед является тем же сахаром, из-за чего следует ограничивать его потребление.