Никаких тапочек! Стилист рассказала, в чем встречать Новый год дома

В чем встречать Новый год? Об этом «Известиям» рассказала стилист магазинов Nonconform Анастасия Хохлова.

Покровитель 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон. «Это мифическое существо традиционно ассоциируется с яркими цветами — огненным красным, зеленым, золотым, а также всем переливающимся и броским. Достаточно выбрать платье, блузу или брючный костюм в одном из этих оттенков, а сложности и праздничности наряду придаст необычная фактура или крой», — отметила Хохлова.

Для домашнего праздника подойдет яркий образ, уравновешенный кедами или праздничными мюлями. И никаких тапочек! Низ должен быть не вычурным, но соответствовать нарядному верху, подчеркнула Хохлова.

Если не хочется долго думать над образом, то можно надеть вязаный свитер с новогодним рисунком в виде елок, снежинок и оленей. Для мужчин уместен также будет скандинавский стиль — брюки с кардиганом или джемпером. Такой наряд можно разнообразить яркими акцентами, например, красным платком или носками.

Ранее стилист Рогов назвал не уходящую из трендов вещь.