20:00, 13 ноября 2023
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По-прежнему в реанимации! Новости о состоянии Юрия Соломина
© Кадр: Центральное Телевидение
Новая информация о здоровье художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина появилась в распоряжении РИА Новостей. О том, как чувствует себя народный артист, агентству рассказали доктора.
«Пациент находится в реанимации. Состояние тяжелое, дыхание самостоятельное», — сообщили они.
Соломина госпитализировали с инсультом в прошлый понедельник, 6 ноября. В воскресенье, 12 ноября, директор Малого театра Тамара Михайлова заявила, что состояние ее коллеги стабильное, более того — наметилось улучшение.