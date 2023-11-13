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20:00, 13 ноября 2023
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По-прежнему в реанимации! Новости о состоянии Юрия Соломина

По-прежнему в реанимации! Новости о состоянии Юрия Соломина

© Кадр: Центральное Телевидение

Новая информация о здоровье художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина появилась в распоряжении РИА Новостей. О том, как чувствует себя народный артист, агентству рассказали доктора.

«Пациент находится в реанимации. Состояние тяжелое, дыхание самостоятельное», — сообщили они.

Соломина госпитализировали с инсультом в прошлый понедельник, 6 ноября. В воскресенье, 12 ноября, директор Малого театра Тамара Михайлова заявила, что состояние ее коллеги стабильное, более того — наметилось улучшение.

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