Что купить на новогодний стол? Топ-5 выгодных продуктов

Что купить на новогодний стол? Топ-5 продуктов, которые можно выгодно приобрести к праздникам, назвали «Вечерней Москве» эксперты.

В 2023 году ожидается падение в цене красной икры и горбуши. «Об этом можно судить с точки зрения объема вылова и добычи в рамках лососевой путины. А он в этом году очень хороший, и объем производства растет», — рассказал глава Росрыболовста Илья Шестаков.

Согласно прогнозу экономиста Александра Цапликова, указанные продукты могут подешеветь на 7-10 процентов. Лучше всего покупать икру и горбушу в специализированных и крупных сетевых магазинах, так как мелкие бизнесмены могут накрутить цены к Новому году.

«Не исключено, что подешевеют также кета, скумбрия и сельдь», — добавил Цапликов.

Ранее стало известно, какие деликатесы могут подешеветь к Новому году.