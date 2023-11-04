Когда начинать покупать новогодние подарки? Экономист дала полезный совет

Ответ на вопрос, когда начинать покупать новогодние подарки, дала в интервью радио Sputnik поведенческий экономист, старший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Ксения Паниди.

Эксперт заявила, что для большинства людей выбор и покупка новогодних подарков — это не столько приятное занятие, сколько стресс. По этой причине они стремятся отложить это дело на потом и в итоге отправляются по магазинам в последний момент — когда там и цены выше, и не протолкнуться.

«Это пробки, это большие очереди, затраты не только денежные, но также временные и эмоциональные. Поэтому основной и очень полезный совет: представьте, что Новый год уже завтра, и, исходя из этого, начинайте готовиться», — посоветовала Паниди.

Каждый раз ждать «черную пятницу» тоже не надо: довольно часто скидки — это фикция, предупредила эксперт.

«На самом деле на ценнике просто нарисована завышенная цена, которая якобы была снижена. Да и в "черную пятницу" в магазинах тоже достаточно много покупателей. Нужно понимать, сколько времени и усилий вы готовы потратить ради такой "экономии"», — добавила она.

Ранее мешающий большинству россиян копить деньги фактор назвала экономист Наталья Проданова.