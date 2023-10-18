«Новая реальность»: россиян предупредили о тройной эпидемии

О тройной эпидемии предупредила россиян завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко. Ее цитирует MK.RU.

«В России наступила новая, вирусная, реальность. Этой осенью в стране может начаться тридемия. Так медики называют тройную эпидемию: сезонные вирусы, грипп и коронавирус», — рассказала специалист.

По ее словам, российские врачи уже меняют тактику лечения пациентов. Главная проблема — схожая симптоматика заболеваний, затрудняющая постановку диагноза.

Ранее опасные сезонные заболевания назвала доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, директор Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Оксана Свитич.