Диетолог назвала безвредную суточную норму хлеба

Безвредную суточную норму хлеба назвала в своем Telegram-канале врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова. По ее словам, можно без последствий есть 1-2 ломтика этого продукта в сутки.

Один ломтик хлеба должен быть размером примерно с ладонь, уточнила врач. «Это очень средняя норма, все зависит от контекста. Но эта норма есть, чтобы обеспечить разнообразие в вашем рационе и не вытеснить другие продукты», — отметила Комиссарова.

Ранее в программе доктора Мясникова предупредили об опасности свежеиспеченного хлеба.