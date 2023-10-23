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06:18, 23 октября 2023
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Диетолог назвала безвредную суточную норму хлеба

Диетолог назвала безвредную суточную норму хлеба

© Фото: Unsplash

Безвредную суточную норму хлеба назвала в своем Telegram-канале врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова. По ее словам, можно без последствий есть 1-2 ломтика этого продукта в сутки.

Один ломтик хлеба должен быть размером примерно с ладонь, уточнила врач. «Это очень средняя норма, все зависит от контекста. Но эта норма есть, чтобы обеспечить разнообразие в вашем рационе и не вытеснить другие продукты», — отметила Комиссарова.

Ранее в программе доктора Мясникова предупредили об опасности свежеиспеченного хлеба.

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