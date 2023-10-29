Номер в «Лотте Плаза». Раскрыта стоимость пребывания итальянской актрисы Орнеллы Мути в Москве

Стоимость пребывания актрисы Орнеллы Мути в Москве раскрыло издание KP.RU. Сообщается, что итальянская знаменитость станет главной героиней театрально-музыкальной постановки «Бетховен — героическая жизнь гения», премьера которой пройдет 27 ноября на сцене Московского Дворца Молодежи и 28 ноября на сцене Театра на Таганке.

Известно, что актриса прилетит в Россию за несколько дней до премьеры и остановится в пятизвездочном отеле «Лотте Плаза», в номере «Люкс Гранд» за 288 тысяч рублей в сутки. При этом в райдер артистки войдет: вода без газа, сырная нарезка, фрукты и чай.

По столице Мути будет передвигаться на автомобиле «Мерседес» представительского класса с личным водителем.