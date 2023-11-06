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11:30, 06 ноября 2023
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Noize MC зарабатывает на квартире в Москве! За сколько музыкант сдает свою «однушку»?

Noize MC зарабатывает на квартире в Москве! За сколько музыкант сдает свою «однушку»?

© Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Уехавший из России певец Noize MC (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) продолжает зарабатывать на своей квартире в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. За сколько музыкант сдает свою «однушку» в Рязанском районе столицы?

Квартиру Noize MC снимает бармен, приехавший в Москву из Минска, уточнил источник. Супруга музыканта нашла арендатора для квартиры мужа через знакомых. Аренда такой квартиры обходится не менее, чем в 40 тысяч рублей в месяц, цена на продажу стартует от 14 миллионов рублей.

По данным SHOT, в собственности у жены артиста имеется трехкомнатная квартира на улице Вавилова площадью 109 квадратных метров с машиноместом и 13-метровой кладовой в подвальном этаже. Такая недвижимость оценивается более чем в 87 миллионов рублей.

Ранее стало известно, кто живет в квартире уехавшего из России юмориста Семена Слепакова (признан иностранным агентом).

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