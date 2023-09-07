Люди
12:55, 07 сентября 2023
1 мин.

Ноги 40-летней звезды «Универа» восхитили пользователей сети

Ноги 40-летней звезды «Универа» восхитили пользователей сети

© Фото: @rudovanata

Фотографией с отдыха на море поделилась в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 40-летняя звезда сериала «Универ», актриса Наталья Рудова.

«Моя самая большая любовь на Земле. Мое море», — написала она.

На снимке актриса изображена в купальнике. Ее ноги восхитили пользователей сети. «Очень красивая девушка», «И самые длинные ноги», «Ноги — огонь!», «Шикарная леди», — написали юзеры в комментариях.

Несколько человек заподозрили Рудову в использовании фотошопа.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.