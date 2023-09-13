Ноги 49-летней Аллы Довлатовой восхитили пользователей сети

Видео из примерочной магазина опубликовала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 49-летняя теле- и радиоведущая Алла Довлатова.

Знаменитость попросила поклонников помочь ей выбрать новый наряд. Она примерила вещи разных цветов и фасонов, в том числе платье в пол с глубоким декольте и разрезом от бедра, а также несколько комплектов с короткими шортами.

Фигура и длинные ноги Довлатовой восхитили пользователей сети. «Классная вы, Аллочка. Ножки хорошие, фигурка. Вы трудяга», «Какие ножки у вас», «Вам все к лицу! А какие ноги красивые!!!», «Прекрасные ножки, так держать!» — написали они в комментариях.