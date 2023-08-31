Ноги 29-летней Костенко восхитили пользователей сети

Ноги 29-летней супруги футболиста Дмитрия Тарасова, модели Анастасии Костенко восхитили пользователей запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«После таких съемок весь мир будет у ваших ног», — написала Костенко. Знаменитость поделилась бэкстейджем со съемки. Перед объективом камеры она появилась в черном топе с длинными рукавами, кожаной мини-юбке и туфлях. Образ она дополнила аксессуарами золотого цвета: кольцом, браслетом, серьгами и ожерельем.

«Мир будет у ног, если только ноги, как у вас», «Бесконечно длинные ноги. Огонь», «Красотка», «Секси», «И белая, и черная зависть», «Какая ты красотка», «Восхищаюсь вами во всех смыслах», «Вы очень красивая женщина», «Идеальная фигура и все остальное», — написали поклонники.