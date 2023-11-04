Низкая зарплата опасна для здоровья? Мы догадывались, а ученые подтвердили!

Ученые исследовательского центра Университета Лаваля в Квебеке (Канада) сделали сенсационное открытие. Оказалось, что низкая зарплата опасна для здоровья и может влиять на развитие болезней сердца, передает KP.RU.

Стало известно, что несоответствие между затраченными усилиями и полученным денежным вознаграждением за них повышают угрозу сердечно-сосудистых заболеваний. При этом сильнее всего от низкой оплаты труда страдают мужчины. Ученые пришли к выводу, что у мужчин, которые чрезмерно много работают и получают за это скудное вознаграждение, риск сердечно-сосудистых патологий подскакивает вдвое, на 103 процента.

Этот фактор риска оказался таким же опасным как ожирение, занимающее первом место в числе главных виновников инфарктов, инсультов и других смертельно опасных заболеваний.

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