Люди
13:02, 29 августа 2023
1 мин.

Николая Дроздова госпитализировали в Москве

Николая Дроздова госпитализировали в Москве

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

86-летнего телеведущего Николая Дроздова госпитализировали в Москве. Об этом он сообщил MK.RU.

Телеведущий попал в больницу из-за изменений в показателях крови. В медучреждении его планируют оставить на пару дней для полного обследования и сдачи анализов.

За последний год Дроздов несколько раз попадал в больницу. Телеведущий проходил длительную реабилитацию после неудачного падения и перелома семи ребер. Затем у него развилось воспаление внутренних органов.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.