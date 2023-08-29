86-летнего телеведущего Николая Дроздова госпитализировали в Москве. Об этом он сообщил MK.RU.

Телеведущий попал в больницу из-за изменений в показателях крови. В медучреждении его планируют оставить на пару дней для полного обследования и сдачи анализов.

За последний год Дроздов несколько раз попадал в больницу. Телеведущий проходил длительную реабилитацию после неудачного падения и перелома семи ребер. Затем у него развилось воспаление внутренних органов.