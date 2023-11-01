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17:30, 01 ноября 2023
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За любовь уже не пьют. Эксперт предсказал Игорю Николаеву серьезный провал!

За любовь уже не пьют. Эксперт предсказал Игорю Николаеву серьезный провал!

© Кадр: Первый канал

Серьезный провал предсказал зарегистрировавшему товарный знак «Выпьем за любовь» певцу Игорю Николаеву руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз. В беседе с NEWS.ru он заявил, что современных женщин название марки не привлечет.

«Неинтересный бренд. Представьте, приходите вы в магазин и просите бутылку «Выпьем за любовь»… Может, каким-то женщинам это понравится, но я сомневаюсь», — сказал он.

Дробиз пояснил, что сегодня женщины при выборе вина они, скорее, обратят внимание на этикетку и страну-производителя, а напоминающее тост название их вряд ли привлечет.

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