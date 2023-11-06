Никакого запора! Эндокринолог назвала топ-5 продуктов от проблем со стулом

Никакого запора! Топ-5 продуктов от проблем со стулом в своем Telegram-канале назвала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

«Псиллиум, или шелуха семян подорожника. Одно из самых модных средств от запора. Представляет из себя клетчатку (сложные углеводы), недостаток которой часто приводит к проблемам со стулом. Если вы принимаете псиллиум, то обязательно пейте много воды — стакан на одну-две чайных ложки шелухи уже разведенной в воде», — рассказала специалист.

Для и лечения и профилактики недуга врач также посоветовала добавить в свой рацион чернослив. 54 миллилитра сока этого продукта в день способствуют более мягкой дефекации. Для этого подойдут и другие сухофрукты — на 120 граммов 300 миллилитров воды, подчеркнула Павлова.

Кроме того, полезен будет ржаной хлеб, 300 граммов инжирной пасты в две-три штуки день и киви, добавила медик.