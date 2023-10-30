Никаких тусовок! Как Орлова уживается со взрослым сыном и малышкой

О том, как уживается со взрослым сыном и малышкой, рассказала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певица, экс-солистка группы «Блестящие», ведущая «Дома-2» Ольга Орлова. Она призналась, что ей не жалко налить ему тарелку супа, но в этом возрасте уже пора сепарироваться от родителей.

«Я ничего ему не запрещаю, я пытаюсь договориться. Весь мой контроль — это просьба соблюдать "правила общежития". Так как теперь у него есть маленькая сестренка, поздние тусовки в нашем доме уже не приветствуются», — ответила знаменитость в сторис на многочисленные вопросы подписчиков.

Орлова добавила, в 18 лет Артем заявил ей о желании жить отдельно, но тогда она посчитала, что он слишком молод для этого. «А пару лет назад, когда мы начали ремонт в доме, я спросила, хочет ли он съехать. Но Артем ответил, что хочет с нами в новый дом», — рассказала артистка.

Она уверена, что как только у сына появится девушка, вопрос с раздельным проживанием решится сам собой.

«Безусловно, в таком возрасте уже нужно жить самостоятельно и обеспечивать себя самому. Но ситуации бывают разные. Мне не жалко ни места под крышей, ни тарелки супа», — добавила телеведущая.