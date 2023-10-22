«Никаких наказаний!»: диетолог развеяла миф о разгрузочных днях

Миф о разгрузочных днях развеяла в своем Telegram-канале врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова. Суточные ограничения рациона не способствуют долгосрочному снижению веса, пояснила она.

Во время голодания организм теряет воду, которая быстро вернется после возвращения к еде. Кроме того, единичные случаи переедания свойственны практически всем, и не стоит наказывать себя за это, лишая пищи на следующий день. «Такая модель поведения ведет к выработке чувства вины за еду», — отметила диетолог.

По словам врача, на следующий день после переедания стоит просто соблюдать свой обычный рацион. «За один день и даже больше вы не наберете много жира», — пояснила доктор.

Комиссарова упомянула случаи, при которых разгрузочные дни необходимы: это подготовка к исследованиям и операциям, а также диета при некоторых заболеваниях. Ограничения в питании должны быть согласованы с врачом.

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