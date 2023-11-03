Никаких дутиков! Лисовец назвал способы согреть ноги, не уродуя их

Способы согреть ноги поздней осенью, не уродуя их, назвал в новой статье на своем сайте известный стилист Владислав Лисовец.

«Да, осень — это холодный сезон, и он вынуждает нас одеваться по погоде, но я все же рекомендую чаще выбирать элегантную обувь. Спортивные модели и так называемые дутики, возможно, более теплые, но мы ведь с вами говорим про тренды и эстетику. К тому же, носок и теплую стельку никто не отменял — используйте их, и никакие дутики не пригодятся», — заявил он.

В этом сезоне модный эксперт посоветовал обратить внимание на обувь с острыми носами, круглые и высокие сапоги на низком ходу, а также шпильки.

«Будьте разными, не застревайте в одном образе на весь сезон!» — призвал он.