Ничего святого! Зачем «Ивану Васильевичу» нужна располневшая Бузова?

Ничего святого! Что ожидает зрителей ремейка советской комедии, хита режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), выяснила «Вечерняя Москва».

Картину «Иван Васильевич меняет все» покажут на канале ТНТ 31 декабря 2023 года. Жену управдома Ивана Бунши сыграла певица Ольга Бузова. Она появится в кадре располневшей и постаревшей. Этот эффект был достигнут с помощью пластического грима. В картине также снялись певец Филипп Киркоров, актер Демис Карибидис, шоумен Тимур Батрутдинов и другие звезды.

Режиссерами новогоднего телефильма стали Михаил Семичев и Роман Ким. Сюжет ленты «Иван Васильевич меняет все» отличается от оригинала, в частности, в фильм включены музыкальные номера с современными хитами. «Наше кино — это история по мотивам, но все равно здорово было оказаться в тех же декорациях, где снимали оригинальный фильм. Очень надеюсь, что у нас получится вас повеселить и где-то даже удивить», — анонсировали режиссеры премьеру.

Ранее известный комик оценил умение Бузовой держаться в кадре.