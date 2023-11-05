«Ни слова, Ида!» Галич рассказала о своей жертве ради любви

О своей жертве ради любви рассказала в личном Telegram-канале популярная певица, телеведущая и блогер Ида Галич.

Знаменитость призналась, что ее сильно раздражает и злит, когда люди пьют воду не из тоненьких стеклянных стаканов, а из толстых кружек. На днях в гости к телеведущей пришел ее новый друг и налил воду именно в кружку. С большим трудом хозяйка дома смогла сдержать свои эмоции.

«Здесь примечательна моя реакция. Я взрослею. Отвернулась в сторону и говорю себе: "Завали. Заткнись. Ни слова, Ида". Теперь думаю: "Вот это мне, наверное, нравится этот дикарь". Сижу тише воды. Воды в этой треклятой кружке! Ну ладно, это та жертва, на которую я готова идти. Какое-то время», — поделилась Галич мыслями с подписчиками.