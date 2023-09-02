Невролог рассказал о пользе антидепрессантов для пенсионеров

О пользе антидепрессантов для пенсионеров старше 70 лет рассказал невролог столичной клиники Щербатовой Николай Федоров.

«Пациенты 70+ нередко страдают от одиночества, затворничества, каких-то болезней, и все это приводит к сильной депрессии. Антидепрессанты позволяют поймать разом двух зайцев: с их помощью возвращаются хорошее настроение, желания и какая-то активность, и мозг начинает работать намного лучше, улучшаются внимание и память», — заявил он.

Федоров отметил, что многие пенсионеры отказываются принимать антидепрессанты из-за разных предрассудков.

«Им я аккуратно рассказываю о плюсах и возможных минусах. Объясняю, зачем препарат назначается, что изменится в жизни, какая есть доказательная база, описываю клинические случаи из собственной практики», — рассказал врач.

Невролог добавил, что решиться на прием антидепрессантов пожилым людям часто помогает положительный опыт такой терапии у их детей.