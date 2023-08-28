Невролог назвал способ распознать мигрень

Способ распознать мигрень назвал в беседе невролог Николай Федоров.

По словам специалиста, мигрень надо наблюдать и для этого пациенты ведут так называемый дневник боли. Туда человек должен записывать все, что происходило до, во время и после появления головной боли. Например, что он ел или пил накануне приступа, где именно болит и насколько сильно. Еще в свои заметки важно заносить замер давления.

Рано или поздно продукты, факторы, среди которых могут быть жара, духота, холод, яркий свет, или действия начнут повторяться. Это и есть триггеры, отметил Федоров. Благодаря этому врач может установить, действительно ли у человека мигрень. Если диагноз подтверждается, пациенту назначают терапию. При успешном лечении специалисты даже могут уменьшить количество приступов до одного раза в два-три месяца.