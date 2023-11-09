Нет сил, все бесит, ничего не хочется? Топ-5 способов побороть осеннюю хандру назвала врач-невролог, сомнолог Татьяна Стецкая.

«Плохое настроение, снижение работоспособности, сонливость — все эти симптомы беспокоят многих людей в ноябре. Нам катастрофически не хватает солнечного света из-за пасмурной погоды и ранней темноты. Уровень нейромедиаторов меняется, снижается серотонин и вместо прилива сил, энергии и бодрости на нас накатывает осенняя хандра», — написала врач.

Выйти из этого состояния можно без медикаментов, отметила Стецкая. В первую очередь следует вылезти из-под одеяла и заняться спортом или прогуляться на свежем воздухе. Кроме того, надо расслабляться. Это можно сделать даже дома, приняв ванну с ароматическим бурлящим шаром и приглушенным светом, сделать маски.

В рацион надо добавить фрукты (бананы, яблоки, курага) и овощи, зелень, а для повышения аппетита — осенние пряности (корицу, мускатный орех, ваниль). Важно не допускать долгих перерывом между приемами пищи и спать по шесть-восемь часов. Еще можно пройти светотерапию.

Ранее были названы рецепты для радости! Ешьте эти продукты, и осенняя хандра нипочем.