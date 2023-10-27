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11:35, 27 октября 2023
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Не нашлось подходящего размера! Обиженная плюс-сайз-модель требует от магазина миллион

Не нашлось подходящего размера! Обиженная плюс-сайз-модель требует от магазина миллион

© Фото: @diafina_

Плюс-сайз-модель Диана Финансова не нашла вещей своего размера в одном из московских магазинов и придумала план мести, пишет Msk1. Покупательница решила обратиться в суд с требованием компенсации за моральный ущерб в размере одного миллиона рублей за то, что в магазине российского бренда Tatika представлена одежда только размеров XS, S и M.

По имеющейся информации, сама модель носит размер XL. Она призналась, что во время подбора вещей подумала, что интересующие ее модели в ее размере просто закончились. Однако, просмотрев другие вещи, поняла, что больших размеров в магазине просто нет.

«Это не случайность, а политика бренда. Но почему я должна приходить в магазин, чтобы испортить себе настроение этой дискриминацией? Почему нельзя делать вещи для всех?» — цитирует Финансову издание.

Ее догадки подтвердил и продавец-консультант магазина, который пояснил, что бренд не производит вещи больше 44-го размера. После этого модель решила обратиться в суд. По ее мнению, это поможет пересмотреть взгляды на пошив одежды не только Tatika, но и другим брендам.

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