Главные хлебные дни флориста! Рассекречены заработки московских цветочников

Шокирующие заработки московских флористов рассекретил интернет-изданию «Мослента» профессиональный представитель профессии Алексей Камышкин. По его словам, в году есть несколько главных «хлебных» дней для составителей букетов цветов.

«Самый "хлебный" для нас период — канун 8 марта. Флорист или его помощник может получить 80 тысяч рублей и больше, отработав в авральном режиме четыре-пять дней. В День всех влюбленных, День знаний и День учителя заработки пониже: у флориста тысяч по 10-12, у его помощника — пятак», — рассказал Камышкин.

Во все другие дни года заработок флористов в Москве варьируется от двух с половиной до пяти тысяч рублей за двенадцатичасовую смену, добавил он.

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